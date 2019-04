POL-BO: Betrug und Urkundenfälschung - Wer kennt diese Frau?

Polizei Bochum

Bereits am 15. Dezember 2018, gegen 14.40 Uhr, kam es in einer Bankfiliale an der Gemanenstraße 77 in Herne zu einer unbefugten Geldabhebung. Eine noch unbekannte Frau hob hier unter Verwendung eines gefälschten Ausweises Bargeld von einem Konto ab. Mit richterlichem Beschluss liegt jetzt ein Foto der tatverdächtigen Frau zur Veröffentlichung in den Medien vor. Wer kennt die abgebildete Unbekannte oder kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise bitte an das Bochumer Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0234 909-4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten).

