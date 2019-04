Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Diebstahl: Druckerpatronen in einem Wert von über 2.800 Euro gestohlen - Wer kennt die abgebildeten Männer?

Bochum (ots)

Die Polizei sucht nun mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Dieben. Bisher führten die Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung der beiden auf den Bildern zu sehenden Männer.

Am 13. Dezember 2018 (Donnerstag) entwendeten die auf den Fotos zu sehenden Männer aus einer Filiale an der Riemker Straße 13 in Bochum mehrere Druckerpatronen von hohem Wert. Sie nahmen die Ware aus den Auslagen und steckten diese anschließend in eine große Plastiktasche. Anschließend rannten sie mit der Beute - ein Warenwert von über 2.800 Euro - durch den Kassenbereich und verließen das Geschäft in unbekannte Richtung.

Eine Überwachungskamera hat die unbekannten Männer aufgenommen. Mit richterlichem Beschluss sind nun Fotos der beiden Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Wer kann Angaben zu den Männern machen, kennt ihre Identität oder ihren Aufenthaltsort?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

