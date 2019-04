Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Zwei maskierte Männer überfallen Spielhalle - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Zu einem Spielhallenüberfall ist es gestern Abend (1. April) in Bochum-Eppendorf gekommen.

Gegen 20.15 Uhr betraten zwei maskierte Männer die am "Am Thie" 26 gelegenen Spielothek über den rückwärtigen Eingang. Ein Täter forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Mitarbeiterin auf, Bargeld herauszugeben. Währenddessen bedrohte der zweite Täter mit einer weiteren Schusswaffe mehrere Gäste, die sich in einem Nebenraum aufhielten. Mit der Beute flüchteten die Räuber durch den Hintereingang und rannten zu Fuß über den Thorpeplatz in Richtung Finkenstraße davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen verlief ergebnislos.

Beide Täter waren maskiert, sprachen gebrochen Deutsch, sind circa 175 cm groß und werden als sehr schlank beschrieben. Einer trug ein schwarzes Oberteil, eine helle Jogginghose mit einem auffälligen dunklen Streifen am rechten Oberschenkel sowie weiße Turnschuhe - der andere Täter eine dunkle Hose sowie eine hellgraue Kapuzenjacke mit einem weißen Reißverschluss sowie weißen Kordeln.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit unter -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell