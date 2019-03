Polizei Bochum

POL-BO: Versuchtes Tötungsdelikt am Hölkeskampring - Polizei fahndet mit Foto und Phantombild nach den Flüchtigen - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Am 26. November 2018, einem Montag, kam es auf dem Grünstreifen am Hölkeskampring vor dem Marienhospital in Herne zu einem versuchten Tötungsdelikt. Zwei Männer stachen und traten auf einen 25-jährigen Herner ein. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt.

Wir berichteten am 27.11. und 4.12.2018 an dieser Stelle darüber. Das Amtsgericht Bochum ordnet nun die Veröffentlichung eines Fotos und eines Phantombildes der Flüchtigen an.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verabredeten sich Täter und Opfer an dem Montag gegen 14.20 Uhr zu einem "klärenden Gespräch". Dieses Gespräch eskalierte und die beiden Männer stachen und traten mehrfach auf das Opfer ein. Nach einer Notoperation besteht keine Lebensgefahr mehr für das Opfer.

Durch die umfangreichen Ermittlungen der Mordkommission (MK) 3 konnte ein Tatverdächtiger namentlich ermittelt werden. Dabei soll es sich um den noch flüchtigen 23-jährigen Ylli KORAQE aus Herne handeln. Der noch nicht identifizierte ebenfalls flüchtige Mittäter soll "Alex" heißen.

Nach dem Tatverdächtigen Ylli KORAQE sucht die Polizei mit dem beigefügten Foto. Von dem bislang nicht identifizierten "Alex" wurde ein Phantombild erstellt.

Die MK 3 fragt nun: Wer kann sachdienliche Angaben zu den abgebildeten Personen, zu der Identität des "Alex" bzw. zu deren Aufenthaltsorten machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern (0234) 909-4144 und außerhalb der Geschäftszeit unter der (0234) 909-4441 (Kriminalwache) entgegen.

