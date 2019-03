Polizei Bochum

POL-BO: Pedelec-Fahrer (70) bei Verkehrsunfall verletzt

Herne (ots)

Ein 70-jähriger Mann aus Wanne-Eickel ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 19. März, in Herne leicht verletzt worden.

Gegen 14.30 Uhr war ein 82-jährige Herner mit seinem Pkw auf dem Parkplatz an der Rathausstraße/"Am Friedhof" und beabsichtigte, an der Parkplatzausfahrt nach rechts auf die Rathausstraße einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 70-jähriger Mann aus Wanne-Eickel auf seinem Pedelec den Radweg der Rathausstraße in Fahrtrichtung Claudiusstraße und beabsichtigte, im Bereich der Parkplatzausfahrt die Fahrbahn zu überqueren.

Im Bereich der Ausfahrt kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Pedelec-Fahrer stürzte. Der 70-Jährige wurde leicht verletzt. Er gab mehrmals an, keine ärztliche Behandlung zu benötigen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

