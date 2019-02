Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Bewaffneter Raubüberfall auf Sparkassenfiliale in Werne - Gestohlener Pizzawagen aufgefunden!

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am gestrigen 26. Februar zu einem bewaffneten Raubüberfall auf die Sparkassenfiliale am Werner Hellweg 484 in Bochum-Werne.

Gegen 14.35 Uhr bedrohte ein maskierter Mann einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld.

Mit der Beute flüchtete der Räuber aus der Bank, stieg in ein rotes Pizza-Auslieferungsfahrzeug und fuhr mit einem Begleiter über den Werner Hellweg in Richtung Werner Straße davon.

Am heutigen 27. Februar, gegen 10 Uhr, erhielt die Bochumer Polizei einen Einsatz nach einem Körperverletzungsdelikt im Bereich der Haydnstraße in Bochum-Rosenberg.

Vor Ort trafen die Beamten auf drei verletzte Geschädigte. Eine vierte Person hatte sich nach deren Angaben bereits entfernt und konnte bislang auch nicht gefunden werden. Im Rahmen der Sachverhaltsabklärung entdeckten die Polizisten dort das Tatfahrzeug, welches bei dem gestrigen Bankraub benutzt worden ist. Der Pkw, ein roter Toyota Aygo, war in den Morgenstunden des 23. Februars (Samstag) in Höhe der Wittener Straße 98 in Bochum entwendet worden.

Die drei verletzten Personen wurden zur Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Ob sie mit dem Banküberfall in Verbindung stehen, kann zurzeit weder ausgeschlossen noch bestätigt werden.

Die Ermittlungen und die Fahndungsmaßnahmen, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt ist, dauern im zuständigen Bochumer Raubkommissariat (KK 13) weiter an.

Seitens der Bochumer Sparkasse wurde bereits gestern eine Belohnung in Höhe von 1.500 Euro ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.

