Einbrüche in Kiosk, zwei Gaststätten und Eiscafé - Zeugen gesucht!

Am gestrigen 24. Februar (Sonntag), gegen 1 Uhr, brachen zwei noch unbekannte Männer in den Kiosk an der Teimannstraße 21 in Bochum-Werne ein.

Einer der Täter schmiss zunächst die Scheibe der Eingangstür ein. Direkt danach betrat die zweite Person kurzfristig das Ladenlokal.

Wenig später flüchteten die beiden Männer, die augenscheinlich jünger als 30 Jahre alt sind, in Richtung Freibad Werne / Lütgendortmund.

In den Morgenstunden des Sonntages wurde die Polizei zu den Lokalen an der Kemnader Straße 320 und 337 in Stiepel gerufen.

In der Nacht zuvor waren Einbrecher in die Gaststätte und das Eiscafé eingestiegen und hatten die Räumlichkeiten durchwühlt. Wie an der Teimannstraße stehen auch hier die Angaben zur Beute noch aus.

Bereits am 22. Februar (Freitag), zwischen 3 und 8.40 Uhr, hebelten Kriminelle die Tür der Gaststätte an der Turnstraße im Stadtteil Gerthe auf und betraten den Gastraum.

Hier "knackten" die Einbrecher drei Geldspielautomaten und entwendeten das darin befindliche Bargeld.

Das in diesen vier Fällen ermittelnde Bochumer Kriminalkommissariat 32 bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-8205 oder 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

