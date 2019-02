Polizei Bochum

POL-BO: Unfall - mit 2,16 Promille auf dem Fahrrad

Herne (ots)

Schwer verletzt ist ein alkoholisierter Radfahrer am 16. Februar, gegen 21 Uhr, nach einem Unfall in ein Krankenhaus gekommen. Der 59-jährige Herner befuhr den Westring. Im Bereich der Auf-/Abfahrt zur BAB42 stieß der Mann gegen eine Mauer und stürzte. Er wurde mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Herner deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

