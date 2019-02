Polizei Bochum

POL-BO: Unfall auf der Dortmunder Straße in Witten

Witten (ots)

Am heutigen 14. Februar, gegen 9 Uhr, kam es in Witten auf der Dortmunder Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Dortmunder fuhr mit seinem Auto auf der Dortmunder Straße in Richtung Brauckstraße. In Höhe der Ampel Tiefendorf/Brauckstraße fuhr er auf das Fahrzeug eines dort wartenden 23-jährigen Castropers auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde desser Pkw vor den Ampelmast gestoßen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich. Der Dortmunder wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Der Castroper verblieb schwer verletzt zur Beobachtung dort. Der Sachschaden liegt bei mehr als 25.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Dortmunder Straße teilweise gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

