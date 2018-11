POL-BO: Kleidung und Geld aus Wittener Wohnung gestohlen - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Mittwoch, 28. November, in eine Wohnung an der Jägerstraße in Witten-Annen eingebrochen. Zwischen 8 Uhr und 21.30 Uhr brachen die Kriminellen die Haustür auf und entwendeten Kleidung und Bargeld.

Das Fachkommissariat für Wohnungseinbruchsdelikte (KK 13) sucht aktuell Zeugen des Einbruchs. Wer hat im Bereich der Jägerstraße verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte beim KK 13 unter der Rufnummer 02302 209 4135 oder außerhalb der Geschäftszeiten bei der Kriminalwache unter 0234 909 4441.

