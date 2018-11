POL-BO: Fahndung nach Diebin in Bochum-Langendreer

Bochum (ots) - Bereits am 2. Mai (Mittwoch) wurden Polizisten zu einem Diebstahl im Stadtteil Bochum-Langendreer gerufen. Ein Bochumer erwartete den Streifenwagen an seiner Wohnanschrift Alte Bahnhofstraße. Vor einiger Zeit hatte der Mann auf der örtlichen Geschäftsstraße die Bekanntschaft einer Frau gemacht. An diesem 2. Mai jedoch nutzte die noch nicht ermittelte Diebin die Arglosigkeit des Mannes aus. Gegen 17 Uhr stahl sie dem Bochumer in dessen Wohnung - in einem geeigneten Augenblick - die Geldbörse mit Bargeld sowie eine Versicherungskarte und verschwand. "Anna" nannte sie sich, ist etwa 165 bis 170 cm groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt und hat grüne Augen. Die schlanke Frau hatte zu dieser Zeit ihre blonden, langen Haare zu einem Dutt hoch gesteckt und sprach mit osteuropäischem Akzent. Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234/909-8205 oder - 4441 (Kriminalwache) um Täter- und Zeugenhinweise.

