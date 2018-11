1 weiterer Medieninhalt

Herne (ots) - Am 28. April 2018 (Samstag) kam es zu einem nächtlichen Einbruch in die Bäckerei an der Neustraße 1 in Herne.

Gegen 2.35 Uhr hebelten die Kriminellen zunächst die Eingangstür des Ladens auf und betraten den Verkaufsraum.

Nachdem sich einer der Tatverdächtigen an dem Kaffeeautomaten bedient hatte, entwendeten die Einbrecher die Kassenschublade sowie eine Flasche Sekt. Dabei wurden die beiden tatverdächtigen jungen Männer von der Überwachungskamera erfasst.

Mit einem richterlichen Beschluss sind die Aufnahmen der Personen nun zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Eine Videosequenz der Tat liegt der Pressestelle vor.

Die Ermittler aus dem Herner Kriminalkommissariat 35 bitten unter den Rufnummern 02323 / 950-8505 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise auf die beiden Bäckereieinbrecher.

