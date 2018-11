Bochum (ots) - Am gestrigen 14. November haben wir im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung nach einem Ladendieb gesucht, der am 29. August in dem Discounter an der Hansastraße 41 in Wattenscheid einen Mitarbeiter geschlagen und getreten hat.

Der auf dem Foto abgebildete Mann konnte aufgrund von Hinweisen schnell ermittelt werden.

Bei der gestrigen Vernehmung im Wattenscheider Kriminalkommissariat hat sich herausgestellt, dass diese Person nicht der gesuchte Tatverdächtige ist.

Wir bitten die Medienvertreter darum, das Foto des Mannes aus den Publikationen zu löschen und diese Richtigstellung zu veröffentlichen.

