POL-BO: Gegen Auto getreten und Kopfstoß erteilt - Fußgänger gesucht!

Bochum (ots) - Am gestrigen Sonntagabend (11. November) ist es im Bochumer Stadtteil Linden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern gekommen.

Als ein Autofahrer (34) gegen 18.30 Uhr in die Axstraße einbog, trat unvermittelt ein dort auf dem Bürgersteig stehender Mann gegen seinen Wagen. Der Bochumer hielt an und stieg aus. Eine verbale Auseinandersetzung endete mit einem Kopfstoß - der Unbekannte verletzte den 34-jährigen Fahrzeugführer dabei leicht im Gesicht. Anschließend entfernte er sich in Richtung der Straße "Im Stapel".

Der akzentfreies Deutsch sprechende Tatverdächtige ist circa 180 cm groß, hat kurze grau-schwarze Haare sowie einen Bart und trug eine schwarze Daunenjacke.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann weitere Angaben zu dem gesuchten Fußgänger machen?

Hinweise nimmt das Bochumer Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5289 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

