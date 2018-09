POL-BO: Aggressiv im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Am 5. September, gegen 8 Uhr, kam es in Witten auf der Gasstraße zu einem Aggressionsdelikt im Straßenverkehr. Eine 19-jährige Wittenerin fuhr mit ihrem Auto auf der Gasstraße in Richtung Ruhrstraße. Hinter ihr fuhr ein unbekannter Mann mit seinem Fahrzeug so dicht auf, dass es beinahe zu einem Zusammenstoß gekommen wäre. Im Bereich der Einmündung zur Ruhrstraße hielten die beiden Fahrzeuge nebeneinander an. Der unbekannte Autofahrer stieg aus und beleidigte die Wittenerin massiv bezüglich ihrer angeblich zu langsamen Fahrweise. Darüber hinaus versuchte er, die verriegelte Autotür der 19-Jährigen aufzureißen. Der Mann ist circa 60 Jahre alt, hat weiß-graue kurze Haare und einen weißen kurzen Bart. Er ist etwas 160 bis 165cm groß und leicht untersetzt. Zu seinem Fahrzeug liegen keine Informationen vor. Das Bochumer Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-5235 um Zeugenhinweise.

