POL-BO: Firmeneinbruch: Täter versuchen Tresor aufzuflexen!

Bochum (ots) - In eine Firma an der Carolinenglückstraße in Bochum-Hamme ist eingebrochen worden. Zwischen dem 5. Juli (Donnerstag, 15.30 Uhr) und 6. Juli (Freitag, 6.10 Uhr) gelangten Unbekannte in die Räumlichkeiten und versuchten einen dortigen Tresor aufzuflexen. Die Täter scheiterten und flüchteten in unbekannte Richtung.

Wer hat im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Hinweise nimmt das Bochumer Einbruchskommissariat (KK 13) unter der Rufnummer 0234/909-4135 oder außerhalb der Geschäftszeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell