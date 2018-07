POL-BO: Zusammenstoß bei Wendemanöver - Kradfahrer (28) schwer verletzt

Herne (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch ist ein 28-jähriger Herner schwer verletzt worden.

Er verblieb stationär im Krankenhaus.

Eine 63-jährige Bochumerin befuhr um 13.30 Uhr mit ihrem Pkw die Herner Bahnhofstraße in Richtung Recklinghausen. Als sie in Höhe der Hausnummer 238 (Einmündung an der Robert-Grabski-Straße) wendete, übersah sie den mit seinem Motorrad in Richtung Herne fahrenden Mann. Der Zweiradfahrer stürzte nach der Kollision auf die Fahrbahn, sein Motorrad beschädigte zu dem ein abgestelltes Fahrzeug.

