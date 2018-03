POL-BO: Fünf gegen Einen: Räuber entwenden Armbanduhr - Zeugen gesucht!

Bochum/Gevelsberg (ots) - Erst fragten sie nach einer Zigarette, dann entrissen sie ihrem Opfer die Armbanduhr: Fünf Räuber haben in Bochum einen 21-jährigen Mann aus Gevelsberg ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall hat sich bereits am Samstag, 24. Februar, an der Harmoniestraße 4 ereignet, ist aber erst am 1. März zur Anzeige gebracht worden. Gegen 3 Uhr morgens war der 21-Jährige dort unterwegs, als er von fünf Männern nach einer Zigarette gefragt wurde. Weil er Nichtraucher ist, verneinte er, woraufhin es zum Streit kam. Im weiteren Verlauf drückten die Räuber ihr Opfer zu Boden und entrissen ihm seine Armbanduhr, bevor sie flüchteten.

Der Gevelsberger wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Zu zwei Tätern liegt eine vage Beschreibung vor: Einer sah demnach "südländisch" aus, ein anderer "osteuropäisch".

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

