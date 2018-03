POL-BO: Dortmunderin (27) bei Auffahrunfall auf dem Stadionring verletzt

Bochum (ots) - Am gestrigen 01. März, gegen 7 Uhr, kam es am Stadionring in Bochum zu einem Verkehrsunfall. Eine 48-jährige Dortmunderin fuhr mit ihrem Pkw auf den Stadionring in Richtung Castroper Straße. Hier musste die Frau verkehrsbedingt abbremsen. Eine 27-jährige Dortmunderin, die sich hinter der 48-Jährigen befand, bemerkte das abbremsen zu spät und fuhr mit ihrem Fahrzeug auf. Die 27-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 20000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Stadionring in Fahrtrichtung Castroper Straße, einschließlich der BAB 40 Abfahrt Bochum Stadion, bis circa 9 Uhr gesperrt werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Marco Bischoff

Telefon: 0234 9091022

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell