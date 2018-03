POL-BO: Mülleimer und Katzengras brennen: Polizei sucht zwei junge Böllerwerfer

Witten (ots) - Weil sie in der Wittener Innenstadt Böller geworfen haben, werden zwei Jugendliche jetzt von der Polizei gesucht. In einem Fall brannte ein Mülleimer, in einem anderen Katzengras.

Beide Vorfälle ereigneten sich am Mittwoch, 28. Februar. Gegen 13.20 Uhr warfen die beiden Jungen von der Bahnhofstraße aus zunächst einen Böller auf ein Blumenregal, das vor einem Geschäft in Höhe Hausnummer 34 abgestellt war. Das Regal und zwei Blumentöpfe mit Katzengras wurden dabei zerstört. Die Täter flüchteten in Richtung Bahnhof.

Eine knappe Stunde später schlug das Duo erneut zu: Gegen 14.10 Uhr beobachteten Zeugen, wie die beiden Jungen an der nahen Berliner Straße, Ecke Poststraße einen weiteren Böller in einen Mülleimer warfen, der daraufhin in Flammen aufging. Polizeibeamte löschten das Feuer.

Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die beiden Tatverdächtigen sind 16 bis 17 Jahre alt und wirken "deutsch".

Der erste ist korpulent, hat braune, kurze Haare, ein rundes, blasses Gesicht, trug eine schwarze Käppi mit "PSG"-Aufdruck und eine Jogginghose mit derselben Schrift. Er wird "Dennis" genannt.

Der zweite ist schlank, hat lange, nach hinten gegeelte, braune Haare, ein "faltiges" Gesicht und eine Zahnspange. Er trug ebenfalls eine Käppi, dazu eine olivfarbene Jacke und eine schwarze Jeans. Er wird "Jannik" genannt.

Das Wittener Regionalkommissariat 33 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 02302 209 8305 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

