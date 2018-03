POL-BO: Einbrecher in Langendreer und Riemke zugegen - Bargeld und Schmuck entwendet!

Bochum (ots) - Kriminelle gelangten am 28. Februar an die Rückseite eines Mehrfamilienhauses am Bochumer Wiebuschweg im Stadtteil Langendreer. Dort hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoß auf. Sie flohen nach der Tat in unbekannte Richtung - die Beute zwischen 17.15 und 20.50 Uhr: Bargeld und Schmuck.

Ein weiteres Mehrfamilienhaus - in diesem Fall aber in Bochum-Riemke - war am gleichen Tag ebenfalls das Ziel von Einbrechern. Hier schlugen sie zwischen 13 und 15.30 zu: sie brachen die Wohnungstür auf. Ersten Angaben zufolge wurde hier nichts gestohlen. Hat jemand an der Robertstraße Beobachtungen gemacht?

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

