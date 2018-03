POL-BO: Dachstuhlbrand: Verdacht auf Brandstiftung hat sich nicht erhärtet

Bochum (ots) - Nach einem Dachstuhlbrand am 17. Februar 2018 in der Oskar-Hoffmann-Straße in Bochum gehen die Ermittlungen zur Brandursache weiter. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Erste Anzeichen sprechen zwar für eine technische Ursache, jedoch sind die Untersuchungen zur Entstehung des Brandes noch nicht abgeschlossen. So stehen die Ergebnisse der Untersuchung von Brandschutt auf Brandbeschleuniger im Labor noch aus.

Das Gebäude ist im Februar vollständig ausgebrannt und gegenwärtig nicht bewohnbar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Ermittlungen dauern an.

