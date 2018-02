POL-BO: Kripo sucht Zeugen: Gaststätteneinbruch in Altenbochum

Bochum (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (27. Februar) brachen Unbekannte in eine Gaststätte an der Liebfrauenstraße 36 in Bochum ein.

Zwischen 22.30 und 9.30 Uhr öffneten die Kriminellen gewaltsam die Eingangstür und gelangten in die Räumlichkeiten. Zwei Spielautomaten, ein Sparfachkasten und eine Kassenlade wurden aufgehebelt und das darin befindliche Bargeld entwendet. Mit der Beute flüchteten die Einbrecher aus der Gaststätte in unbekannte Richtung.

Wer hat im Tatzeitraum an der Einmündung Liebfrauenstraße / Freigrafendamm verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0234/909-8205 oder außerhalb der Bürodienstzeit die Kriminalwache unter -4441 entgegen.

