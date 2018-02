POL-BO: Abbiegeunfall: Radfahrer (66) wird schwer verletzt

Bochum (ots) - Beim Abbiegen hat eine 74-jährige Autofahrerin aus Bochum einen 66-jährigen Radfahrer aus Witten erfasst. Der Radler wurde schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag, 27. Februar, in Bochum. Gegen 11.50 Uhr bog die 74-Jährige vom Birkhuhnweg (Fahrtrichtung Süden) bei grüner Ampel nach links in die Baroper Straße. Dabei stieß sie mit dem Radfahrer zusammen, der zur gleichen Zeit den Birkhuhnweg querte - ebenfalls bei Grün.

Der 66-Jährige stürzte auf die Straße und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte sperrten den Unfallbereich für ca. 30 Minuten für den Verkehr.

