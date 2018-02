POL-BO: Trickbetrüger in Westenfeld und Höntrop unterwegs

Wattenscheid (ots) - Unter dem Vorwand, Energiewerte messen zu müssen, haben zwei Männer am gestrigen Montag, 26. Februar, um 14.45 Uhr bei einer Wattenscheider Seniorin an der Pirolstraße geklingelt. Die Männer gaben sich als Mitarbeiter einer Wohnungsgenossenschaft aus. Während einer der Männer die Frau in ein Gespräch verwickelte, ging der zweite durch die Räume, um dort an den Fenstern die Energiewerte zu "messen". Nachdem sich die Männer verabschiedet hatten, stellte die Frau fest, dass ihr sowohl Bargeld als auch Schmuck fehlt.

Die Tatverdächtige werden folgendermaßen beschrieben:

1. Mann: Etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, schmale Statur, dunkle, kurze Haare mit Geheimratsecken, trug Jeans mit vermutlich brauner Lederjacke

2. Mann: Zwischen 25 und 30 Jahre alt, zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter groß, dickliche Statur mit dickem Hals, dunkle, kurze Haare mit Geheimratsecken, trug schwarze Hose mit einer dreiviertel langen schwarzen Winterjacke.

Nur zwei Stunden zuvor, gegen 12.45 Uhr, kam es in einer Wohnung einer Rentnerin an der Telemannstraße in Höntrop zu einem ähnlichen Vorfall. Hier gaben sich zwei Männer als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Nachdem die beiden Männer die Wohnung wieder verlassen hatten, fehlten mehrere Uhren. Die Tatverdächtigen in diesem Fall werden folgendermaßen beschrieben:

1. Mann: Zwischen 50 und 55 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kurze, dunkelblonde Haare, schlank, trug eine dunkle Hose und eine leichte Strickjacke

2. Mann: Zwischen 50 und 55 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, stabile Statur, trug eine dunkle Hose und eine Mütze

Ob es einen Tatzusammenhang in diesen beiden Fällen gibt, ist derzeit unter anderem Gegenstand der Ermittlungen des Bochumer Kriminalkommissariats 13. Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegengenommen.

