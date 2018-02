POL-BO: Erst Ladendiebstahl, dann Haftbefehl

Bochum / Wattenscheid / Herne (ots) - Das hatte sich ein Ladendieb anders vorgestellt, als er am gestrigen 26. Februar in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße in der Herner City einen versuchten Ladendiebstahl beging.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass gegen den 31-jährigen Osteuropäer ein Haftbefehl wegen Brandstiftung vorliegt. Dieser wurde durch den zuständigen Ermittler im Rahmen eines Brandes an der Straße "Mausegatt" beantragt.

Damals, am 8. Januar 2017 (wir berichteten), brannte eine Produktionshalle in Wattenscheid. Zeugen bemerkten in den Abendstunden Flammen in der Lagerhalle und verständigten sofort die Feuerwehr.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass in die Halle eingebrochen worden ist und an verschiedenen Stellen Brände gelegt worden sind. Eine DNA-Probe überführte letztendlich den 31-Jährigen.

Der Mann wurde noch gestern einer Haftrichterin vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

