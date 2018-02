POL-BO: Kripo sucht dringend Zeugen: Versuchter Raub in Lottoladen!

Bochum (ots) - Gestern Abend ist es in einem an der Riemker Straße 13 in Bochum-Hofstede gelegenen Lottogeschäft zu einem versuchten Raub gekommen. Dabei ist ein Geschäftsinhaber (55) von einer unbekannten männlichen Person körperlich angegangen worden.

Als der 55-Jährige Bochumer gegen 21 Uhr aus seinem Büro in den Verkaufsraum kam, stürzte sich unerwartet ein Unbekannter auf ihn. Fest an den Schultern gepackt und durchgeschüttelt, forderte der Kriminelle die Herausgabe von Bargeld.

Der Inhaber schrie lautstark um Hilfe - der Angreifer ließ von ihm ab und rannte ohne Beute aus dem Laden in Richtung Dorstener Straße.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: augenscheinlich Osteuropäer, etwa 40 Jahre alt, circa 170 cm groß, stabile Statur, glatt rasiert, trug eine braune Mütze sowie einen dunkelblauen Trainingsanzug und dunkle Sportschuhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Räuber verlief negativ. Der Geschäftsinhaber erlitt einen Schock, blieb durch den Angriff körperlich aber unverletzt.

Die Kriminalpolizei sucht dringend Zeugen des Vorfalls.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte beim Bochumer Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0234/909-4135 oder außerhalb der Bürodienstzeit bei der Kriminalwache unter -4441.

