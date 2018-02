POL-BO: Zweimal innerhalb von nur vier Tagen in Parfümerie geklaut: Wer kennt den Ladendieb?

3 weitere Medieninhalte

Bochum / Wattenscheid (ots) - Ein Ladendieb klaute in einer Wattenscheider Parfümerie innerhalb von nur vier Tagen gleich zweimal. Die Polizei fahndet nun mit Fotos und fragt: "Wer kennt den abgebildeten jungen Mann?

Die erste Tat ereignete sich am 18. Januar (Donnerstag), gegen 14.35 Uhr, in dem an der Oststraße gelegenen Geschäft.

Die auf dem Foto abgebildete Person betrat die Räumlichkeiten der Filiale und begab sich zielstrebig zu den Verkaufsregalen der Herrendüfte. Aus der Auslage nahm der junge Mann ein Parfum und steckte dieses in seine Jackentasche. Nachdem eine Mitarbeiterin ihn auf seine Tat ansprach und die Herausgabe des Produktes forderte, eilte er in Richtung Ausgang. Die Angestellte versuchte noch die Eingangstüren zuzuhalten - der Mann stieß sie jedoch gewaltsam beiseite und rannte davon.

Nur wenige Tage später, am 22. Januar (Montag), entwendete die abgebildete Person erneut einen Kosmetikartikel aus den Regalen der Filiale.

Beide Taten wurden von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit richterlichem Beschluss sind nun Fotos zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden.

Durch Zeugenaussagen wird der auf dem Foto zusehende Mann wie folgt beschrieben: augenscheinlich Deutscher, zwischen 20 und 25 Jahre alt, zwischen 170 und 175 cm groß, volles mittelblondes Haar, normale Statur, sehr helle Haut.

Der Ermittler des Wattenscheider Regionalkommissariats (KK 34) fragt: "Wer kennt die abgebildete Person?"

Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort werden unter den Rufnummern 02327/963-8405 oder außerhalb der Bürodienstzeit unter 0234/909-4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell