POL-BO: 41-Jähriger beim Starten des Motors von eigenem Wagen mitgeschleift

Bochum (ots) - Ein 41-jähriger Mann aus Mönchengladbach hatte sich am Samstag, 24. Februar, um 8.45 Uhr auf der Meesmannstraße in Bochum-Riemke in das Fahrzeuginnere seines geparkten Wagens gelehnt, um den Motor zu starten. Das Auto rollte dabei einige Meter nach vorne. Der Mann wurde in der Fahrzeugtür eingeklemmt und mitgeschleift. Nach einigen Meter fiel er verletzt auf den Boden. Das Auto rollte weiter und stieß gegen einen geparkten Pkw. Der 41-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei dem Unfall wurde ein weiterer Wagen, der links neben dem Auto des 41-Jährigen geparkt war, ebenfalls beschädigt.

