POL-BO: 43-Jähriger bei Unfall in Witten verletzt

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Witten-Annen am Freitag, 23. Februar, gegen 7 Uhr morgens wurde ein 43-jähriger Wittener verletzt. Der Mann war mit seinem Kleinkraftrad auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als aus einer Einfahrt der Wagen eines 43-Jährigen aus Duisburg auf die Straße einfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Wittener stark ab und stürzte. Dabei rutschte er unter das Auto des Duisburgers. Der Fahrer des Kleinkraftrades verletzte sich dabei und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

