POL-BO: Mann (21) zwischen Wagen und Garagenwand eingeklemmt - schwer verletzt

Bochum (ots) - Schwer verletzt wurde ein Mann (21) aus Hagen am Freitag, 23. Februar, bei einem Verkehrsunfall in Bochum-Harpen. Der 21-Jährige fuhr um 20.20 Uhr mit seinem Auto aus einer Tiefgarage am Harpener Hellweg. An einer leichten Steigung stellte er das Auto ab, um das Garagentor hinter ihm abzuschließen. Das Fahrzeug rollte rückwärts. Dabei wurde der Mann zwischen dem Wagen und der Betonwand der Tiefgarage eingeklemmt. Der 21-Jährige verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

