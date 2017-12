POL-BO: Autofahrer (19) gerät in den Straßengraben

Witten (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 19-jähriger Autofahrer aus Witten von der Herbeder Straße abgekommen und in den Straßengraben geraten. Der Fahrer und seine 18-jährige Beifahrerin sind mit dem Schrecken davongekommen.

Der Unfall hat sich am Freitagmorgen, 22. Dezember, gegen 8.30 Uhr ereignet. Der Wittener war gerade auf der Herbeder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt unterwegs, als das Auto in der Linkskurve hinter dem alten Fährweg plötzlich ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug prallte gegen die Leitplanke und fuhr in den Straßengraben, wo es stehenblieb.

Fahrer und Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt nach einer ersten Schätzung 3.000 Euro.

