POL-BO: Bochumerin (66) bei Unfall leicht verletzt

Bochum (ots) - Am heutigen 22. Dezember wurde eine Bochumerin (66) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Was war passiert? Gegen 6.45 Uhr beabsichtigte eine 52-jährige Autofahrerin aus Bochum, von der Dorstener Straße aus nach rechts auf die BAB 40 in Fahrtrichtung Essen, zu fahren. Hierbei übersah sie eine 66-jährige Bochumer Fußgängerin, die gerade die dortige Fußgängerfurt überquerte. Durch die Kollision verletzte sich die Fußgängerin leicht und wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Auffahrt zur BAB40 in Richtung Essen gesperrt werden. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

