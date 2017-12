POL-BO: Fußgänger bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bochum (ots) - In den Morgenstunden des heutigen 22. Dezember wurde ein 23-jähriger Bochumer lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 4.40 Uhr auf der Königsallee im Kreuzungsbereich Hattinger Straße / Oskar-Hoffmann-Straße. Ein 52-jähriger Taxifahrer aus Bochum befuhr die Königsallee in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich betritt plötzlich ein 23-jähriger Bochumer von der Mittelinsel der Oskar-Hoffmann-Straße aus die Fahrbahn der Königsallee. Der Taxifahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Unglücklicherweise wurde der junge Mann auf die Motorhaube des Fahrzeugs aufgeladen und verletzte sich dabei schwer im Kopf- und Beinbereich. Er wurde mittels Rettungswagen einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Es besteht akute Lebensgefahr. Der 52-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Königsallee wurde hinter dem Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Innenstadt für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

