POL-BO: Fünf Einbrüche in Firmen in Langendreer

Bochum (ots) - Insgesamt fünf Einbrüche in ein Geschäftsgebäude an der Ümminger Straße in Bochum-Langendreer wurden der Polizei Bochum gemeldet.

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch (15. November, 21 Uhr) und Donnerstag (16. November, 07.40 Uhr) in mehrere Geschäftsbüros an der Ümminger Straße im Bochumer Stadtteil Langendreer eingebrochen. Insgesamt waren von diesem Einbruch fünf Firmen betroffen. Gestohlen wurden unter anderem Bargeld und Laptops.

Das zuständige Regionalkommissariat (KK 32) hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht nun Zeugen des Einbruchs. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8205 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441.

