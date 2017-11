POL-BO: Drei Wohnungseinbrüche in Herne - Beute am Tulpenweg gefunden - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Auch bei folgenden Einbrüchen vom 16. November im Wanne-Eickeler Stadtgebiet hat das Fachkommissariat für Wohnungsdelikte die Ermittlungen aufgenommen:

An der Edmund-Weber-Straße in Röhlinghausen wurde zwischen 18 und 19.50 Uhr ein Wohnzimmerfenster eines Reihenhauses aufgehebelt. Die Beute: Bargeld und ein Handy, Fluchtrichtung unbekannt.

Ebenfalls in Röhlinghausen, aber am Stapelweg, wurde das Fenster einer Wohnung im Hochparterre aufgehebelt. Eine erste Nachschau ergab, dass diverser Schmuck gestohlen wurde (Mehrfamilienhaus, 08.05 bis 19.15 Uhr).

Die Schadensaufstellung nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Dahlhauser Straße steht noch aus. Als der Wohnungsinhaber zurückkehrte, stieß er auf ein offenes Fenster und durchsuchte Schränke (14 bis 18.45 Uhr).

Augenscheinlich "Einbruchs-Beute" fanden Zeugen am 15. November am Tulpenweg der "Gartenstadt" in Wanne-Süd. In den Büschen eines Vorgartens lag eine schwarze Schatulle, der Inhalt: zwei rote Ketten, ein grüner Steinanhänger sowie zwei Papiertüten eines Uhrmachergeschäftes.

Zeugen und Besitzer werden gebeten, sich beim Bochumer Fachkommissariat für Wohnungsdelikte (KK 13) unter den Rufnummern 0234/909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

