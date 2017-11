POL-BO: Wohnungseinbrüche in Heven und Rüdinghausen!

Witten (ots) - Indem sie ein Fenster aufhebelten, drangen Einbrecher am 16. November in ein Haus am Wittener Koppweg ein. Mehrere Uhren und Münzgeld wurden nach Durchsuchung aller Räume mitgenommen (18.20 bis 19.45 Uhr). Wem sind Verdächtige aufgefallen?

Am 16. November drangen Unbekannte auch in Rüdinghausen in eine Wohnung ein. Zwischen 16.30 und 18.45 Uhr zerstörten sie die Scheibe eines Fensters im Hochparterre und konnten dieses entriegeln. Nach der Wohnungsdurchsuchung flüchteten die Kriminellen aus dem Mehrfamilienhaus mit diversem Schmuck in unbekannte Richtung.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4135 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum / Pressestelle

Thomas Kaster

Telefon: 0234 909 1025

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell