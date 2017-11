POL-BO: Einbruch in Herne: Schmuck gestohlen

Herne (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Mittwoch, 15. November, zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus an der Bochumer Straße in Herne eingedrungen. Die Einbrecher hatten die Wohnungstür aufgebrochen und die Räume durchsucht. Mit ihrer Beute, diverse Schmuckstücke, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Das zuständige Fachkommissariat (KK 13) sucht nun Zeugen des Einbruchs. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

