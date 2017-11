POL-BO: Schmuck aus Wohnung in Witten gestohlen - Zeugen gesucht!

Witten (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 14. November, zwischen 11.30 Uhr und 20.40 Uhr in eine Wohnung in einem Haus an der Freiligrathstraße in Witten-Annen eingebrochen. Die Kriminellen durchsuchten alle Räume und entwendeten Schmuck.

Das zuständige Fachkommissariat (KK 13) sucht nun Zeugen des Einbruchs. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4135 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Tanja Pfeffer

Telefon: 0234 909-1027

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell