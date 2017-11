POL-BO: Kind (8) bei Unfall verletzt

Bochum (ots) - Nach einem Verkehrsunfall in Bochum Linden musste ein achtjähriger Junge schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Bochumer Schüler wollte am 14.11., gegen 15.40 Uhr, die Hattinger Straße im Bereich Hausnummer 762 überqueren. Hier lief der Junge zwischen wartenden Autos hindurch auf die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Pkw eines in Richtung Bochum Innenstadt fahrenden 74-jährigen Hattingers. Ein angeforderter Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

