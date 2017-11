POL-BO: Grüner Kleinwagen mit älterer Autofahrerin flüchtet vom Hölkeskampring - Zeugen gesucht!

Herne (ots) - Eine nach ersten Hinweisen ältere Dame in einem grünen Kleinwagen mit Herner Kennzeichen flüchtete nach einem Verkehrsunfall von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern.

Zugetragen hat sich dieses Ereignis am 13. November gegen 12.25 Uhr auf dem Herner Hölkeskampring in Höhe der Franz-Düwell-Straße.

Dort hatte eine 71-jährige Autofahrerin aus Herne an der Überquerungshilfe gehalten und einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn ermöglicht.

In diesem Moment wurde sie vom derzeitig noch nicht ermittelten grünen Wagen in Fahrtrichtung Wiescherstraße links überholt - so nah, dass die gesamte linke Fahrzeugseite ihres eigenen Autos verschrammt wurde.

Wer hat an diesem Tag den grünen, kleineren Wagen gesehen, der an diesem Verkehrsunfall beteiligt war?

Die Sachbearbeiter aus dem Bochumer Verkehrskommissariat (VK 1) haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten zur Geschäftszeit unter der Rufnummer 0234/909-5206 um Hinweise von Zeugen.

