POL-BO: Fußgänger (19) auf Zebrastreifen von Auto angefahren

Witten (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden ist, kam es am 10. November in Witten-Herbede.

Gegen 17.40 Uhr befuhr eine Autofahrerin (51) die Wittener Straße in Richtung Hattingen. In Höhe der Hausnummer 12 wollte die Wittenerin den Kreisverkehr geradeaus verlassen und stieß dabei mit einem von rechts kommenden Fußgänger zusammen. Der Heranwachsende benutzte den dortigen Zebrastreifen in Gehrichtung Vormholzer Straße. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte anschließend auf die Fahrbahn.

In einem Krankenhaus wurde der junge Wittener untersucht und behandelt.

Das Bochumer Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Bochum

Pressestelle

Nicole Schüttauf

Telefon: 0234 909 1024

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://www.polizei.nrw.de/bochum/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell