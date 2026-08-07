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Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Mehrfamilienhaus in Goebenstraße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem am Donnerstag (06.08.) zwischen 9:30 Uhr und 15:40 Uhr bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Goebenstraße eingedrungen sind, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Wie sich die Täter Zutritt zu dem Gebäude verschafften, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Gebäude hebelten sie die Wohnungstür auf und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit Schmuck und einem IPad.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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