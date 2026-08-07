Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Fahrraddiebstahl - Zeugen verhindern Diebstahl - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Freitagnacht (07.08., 01:45 Uhr) hat eine unbekannte Person versucht, an der Soester Straße in Höhe einer Schule ein Pedelec zu entwenden. Aufmerksame Zeugen konnten das Fahrrad jedoch zurückerlangen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte eine unbekannte Person das Schloss, mit dem ein Pedelec angekettet war, mithilfe eines Akku-Winkelschleifers geöffnet. Das dadurch entstehende Geräusch und die hellen Funken veranlassten mehrere Zeugen dazu, nach dem Rechten zu sehen. Die Zeugen konnten die wegfahrende Person rechtzeitig zurückhalten, sodass das Pedelec bei den Zeugen verblieb. Der tatverdächtigen Person gelang jedoch die Flucht.

Laut Zeugenaussagen ist die tatverdächtige Person männlich. Er soll circa 175 cm bis 180 cm groß und circa 30 Jahre alt sein. Zum Tatzeitpunkt soll er eine dunkle, offene Jacke und eine Kopfbedeckung getragen haben. Außerdem soll er einen schwarzen, vollen Rucksack bei sich getragen haben.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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