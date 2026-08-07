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Polizei Münster

POL-MS: "Meins bleibt Meins!" - Kostenlose Fahrradregistrierung am 11.08. am Harsewinkelplatz Münster

Münster (ots)

Am Dienstag (11.08.) lädt die Polizei Münster in der Zeit von 10 bis 13 Uhr Registrierungs-Aktion für Fahrräder am Harsewinkelplatz ein.

Die Fahrradregistrierung ist ein wichtiger Beitrag, den die Münsteraner selbst im Kampf gegen den Fahrraddiebstahl leisten können. Denn registrierte Fahrräder lassen sich sofort ihrem Besitzer zuordnen. Wenn die Daten im System bei einer Überprüfung nicht mit dem Nutzenden übereinstimmen, befindet sich dieser in der Erklärungspflicht. Die Polizei Münster bittet alle Interessierten, neben dem Fahrrad auch den Personalausweis und im Idealfall auch den Kaufbeleg (nicht zwingend erforderlich) zur kostenlosen Registrierung mitzubringen.

Unabhängig von dieser Aktion besteht an jedem Tag rund um die Uhr die Möglichkeit, sein Fahrrad an jeder Polizeiwache im Stadtgebiet registrieren zu lassen.

Die Termine für Fahrradregistrierungs-Aktionen im Jahr 2026 finden Sie hier: https://muenster.polizei.nrw/artikel/meins-bleibt-meins-0

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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