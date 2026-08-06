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Polizei Münster

POL-MS: Bürgersprechstunde der Polizei in Roxel - Absage im August und September

Münster/Roxel (ots)

Die Bürgersprechstunde der Polizei findet im Ortsteil Roxel, Pantaleonplatz 7 (Bezirksverwaltung West) am Donnerstag, 13.08.2026 und am Donnerstag, 10.09.2026 nicht statt.

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an die Polizei und wählen Sie die Notrufnummer 110.

Seit Februar 2025 finden die Bürgersprechstunden in Roxel jeden zweiten Donnerstag im Monat, in der Zeit von 15:30 Uhr - 17:00 Uhr statt (siehe auch ots vom 11.02.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/5968434)

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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