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Polizei Münster

POL-MS: Unbekannter versucht 41-Jähriger Geld zu entreißen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstagmorgen (04.08., 08:17 Uhr) versucht, einer 41-jährigen Frau auf der Stubengasse Geld zu entreißen. Die Polizei sucht Zeugen.

Den Angaben der 41-Jährigen zufolge war die Frau auf dem Weg zu einem Bankinstitut an der Stubengasse. Zwischen einem Sport- und einem Bekleidungsladen an der Stubengasse kam ein ihr unbekannter Mann aus Richtung der Clemenskirche schnell auf sie zu. Plötzlich versuchte er, ihr zwei Mappen mit Bargeld aus ihren Händen zu reißen. Nachdem sie die Mappen nicht losgelassen hatte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Hauptbahnhof.

Zeugenaussagen soll der Täter "südeuropäisch" ausgesehen haben und 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er trug eine dunkle (Jogging-)Hose und eine schwarze Trainingsjacke. Sein Haar war dunkel, kurz und glatt. Zudem soll er einen Oberlippenbart haben.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, und Angaben zu dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275 0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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