Polizei Münster

POL-MS: Fahrradfahrerin stürzt an Bahnhofsunterführung - 80-Jährige schwer verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (04.08., 16:25 Uhr) ist es zu einem Sturz einer 80-jährigen Radfahrerin in der Unterführung am Bahnhof Zentrum Nord gekommen. Die Münsteranerin wurde schwer verletzt.

Laut Zeugenaussagen befuhr die 80-jährige Münsteranerin die Albrecht-Thaer-Straße und beabsichtigte, nach der Eisenbahnunterführung links abzubiegen. Im Bereich der Einmündung der Unterführung kamen ihr die zwei Zeugen auf Fahrrädern entgegen. Diese wollten nach rechts in die Eisenbahnunterführung einbiegen. Ihren Angaben zufolge soll sich die 80-Jährige darüber so erschrocken haben, dass sie in die gegenüberliegende Wand fuhr und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich die Münsteranerin schwer.

Ein Rettungswagen brachte die 80-Jährige in ein Krankenhaus.

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