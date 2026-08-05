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Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Gebäude eines Pflegedienstes - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

In der Nacht von Montag (03.08.) auf Dienstag (04.08.) zwischen 20:00 Uhr und 7:30 Uhr ist es zu einem Einbruch in das Gebäude eines Pflegedienstes in der Warendorfer Straße gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten sich bislang unbekannte Täter durch das Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu dem Gebäude verschafft. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend. Ob die Einbrecher Tatbeute mitgenommen haben, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

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