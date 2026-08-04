Polizei Münster

POL-MS: Mutmaßlich versuchter Raub auf Spielplatz in Amelsbüren - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Vergangenen Freitag (31.07., 22:00 Uhr) soll es auf dem Spielplatz "Lange Kuhle" in Amelsbüren zu einem versuchten Raub gekommen sein, bei dem ein 16-Jähriger von etwa zehn Personen bedroht worden sein soll. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Laut Aussagen des 16-Jährigen spielten er und seine 18-jährige Freundin gemeinsam Fußball, als zehn Männer auf die beiden zukamen. Sie sollen den Münsteraner mit einem Messer bedroht und ihn aufgefordert haben, seine Wertsachen herauszugeben. Nachdem sich der 16-Jährige nach eigenen Angaben mit Faustschlägen zur Wehr gesetzt hatte, flohen er und seine Freundin nach Hause. Die Männer sollen sich in hochmotorisierten und "sehr lauten" Fahrzeugen der Marke Audi vom Spielplatz entfernt haben.

Der 16-Jährige gab an, dass die zehn Männer zwischen 20 und 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein sollen. Sie sollen zudem "südländisch", "kosovarisch" und "deutsch" ausgesehen haben. Außerdem sollen sie schwarz gekleidet gewesen sein und Handschuhe getragen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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